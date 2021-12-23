В Челябинске разыскали и будут судить самокатчика, сбившего 5-летнего ребенка

Мужчина сбил мальчика на тротуаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске передали в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, который на электросамокате наехал на пятилетнего мальчика. Горожанина обвиняют в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Ребенок пострадал 13 августа, когда гулял с отцом по тротуару на улице Гагарина. Мальчика сбил мужчина на электросамокате.

Отец ребенка пытался схватить обидчика и удержать на месте происшествия, но тому удалось вырваться и скрыться. Тем не менее, полицейские разыскали подозреваемого. В октябре самокатчика задержали, он признал свою вину.

У попавшего под самокат ребенка диагностировали тупую травму головы. Ее квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, родители мальчика требуют у виновника аварии выплатить 225 тыс. рублей – компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Мужчине также грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело челябинца будет рассматривать мировой судья первого участка в Ленинском районе.

Еще один пятилетний мальчик пострадал из-за наезда электросамоката весной этого года. Ребенок получил перелом голени. Чтобы восстановить кость, в ногу понадобилось вставлять спицы. 23-летнего мужчину, сбившего мальчика, будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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