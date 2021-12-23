В Челябинской области 551 человек за день заболел коронавирусом

Заболеваемость постепенно снижается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 551 новый случай коронавируса. Из больниц за то же время выписали 1026 человек. После этого количество южноуральцев, проходящих лечение от коронавируса, сократилось до 3967 человек.

Количество смертей, тем не менее, остается высоким. По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 28 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 142 732 жителя Челябинской области. Из них 7081 человек умер.

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