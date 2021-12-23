Экс-директор фирмы, строившей конгресс-холл в Челябинске, не выйдет из СИЗО до весны

Конгресс-холл до сих пор не достроен Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Бывший директор производственного объединения «Монтажник» Алексей Павлюк останется в следственном изоляторе минимум до 24 марта 2022 года. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, срок содержания под стражей продлил Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Алексея Павлюка обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, невыплате зарплаты работникам и налогов, а также в сокрытии средств, за счет которых могли бы взыскать недоимки. В СИЗО бывший руководитель ПО «Монтажник» находится с июля.

Производственное объединение строило в центре Челябинска конгресс-холл «Крылья». Сотрудники фирмы не получали зарплату с февраля по июль 2020 года. Долг компании перед ними превысил 26 млн рублей.

Следствие считает, что «Монтажник» не перечислил 26,5 млн рублей налогов, а руководитель сокрыл 3,9 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку. Несмотря на долги, фирма приобрела у других предприятий услуги, необходимости в которых не было, заплатив в общей сложности 15,8 млн рублей.

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