В Челябинской области закрывают два ковидных госпиталя

Два госпиталя перепрофилируют обратно в обычные больницы
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области вновь сокращают госпитальные базы. Закрываются ковидные отделения на 220 коек в магнитогорской горбольнице №2 и на 65 коек в городской больнице Южноуральска.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, обе больницы возобновят плановый прием пациентов.
Если в госпиталях останутся недолечившиеся больные коронавирусом, их переведут в ближайшие работающие отделения для пациентов с Covid-19. В минздраве уточняют, что при необходимости коечный фонд для помощи больным коронавирусом смогут снова увеличить в короткий срок.
Закрыть госпитали решили из-за снижения заболеваемости. Напомним, за последний день из больниц выписали более тысячи вылечившихся от коронавируса пациентов. Сейчас на лечении остаются 3967 человек.
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