Смогут ли смартфоны заменить домофоны: мнение экспертов

Фото: "Интерсвязь"

Специалисты компании “Интерсвязь” приняли участие в федеральной конференции “Контрактная разработка электроники”. В рамках статусного мероприятия экспертному сообществу был презентован умный домофон “СОКОЛ”, разработанный южноуральскими специалистами. По мнению профессионалов, уже в ближайшее время смартфоны с мобильным приложением “Умный город” смогут заменить привычные устройства, тем самым выведя комфорт и безопасность повседневной жизни на новый уровень.

Конференция была организована Ассоциацией российских разработчиков и производителей электроники и прошла в середине декабря в Москве. В рамках конструктивного диалога участники рынка представили свои наработки и обменялись компетенциями в широком круге вопросов, касающихся контрактной разработки и маркетинга собственной продукции.

Интерес экспертов, в частности, вызвал один из самых популярных продуктов экосистемы “Умный город” от компании “Интерсвязь” — панель собственной разработки “Сокол”. Это “Умный домофон” с десятком функций, которые обеспечивают безопасность и комфорт жителей дома. Так, видеозапись со встроенной камеры позволяет отслеживать происходящее возле подъезда в режиме реального времени или из архива, принимать видеозвонки. Управляющие компании могут оповещать жителей о ЧС или коммунальных работах. Домофон умеет общаться с жителями при помощи голосового ассистента, работающего на основе искусственного интеллекта. Каждая панель оснащена кнопкой SOS, которая может передать сигнал и местоположение обратившегося в экстренные службы. Прибор пригоден для любых погодных условий и стабильно работает при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 45 градусов по Цельсию. Устройства не раз позволяли правоохранительным органам пресечь правонарушения или раскрыть преступления по горячим следам.

По мнению экспертов, уже в ближайшее время такого рода разработки могут заменить ставшие привычными, но устаревшие повседневные вещи и функции. Например, так же, как в свое время смартфоны вытеснили с рынка mp3-плееры, радиоприёмники и GPS-навигаторы, фотоаппараты-”мыльницы”, диктофоны, наручные часы, будильники и фонари.

“Уже сейчас домофоны и смартфоны — это устройства, работающие в тандеме: вы можете открывать дверь подъезда или частного дома, видеть и слышать звонящего в дверь, предоставлять доступ родственникам и знакомым, быть на связи с управляющей компанией или экстренно получить помощь в случае необходимости. А в скором времени мобильные устройства могут полностью заменить своих предшественников”, — считает Михаил Сысков, руководитель отдела аппаратной разработки компании “Интерсвязь”.

СПРАВКА

На сегодняшний день в Челябинской, Свердловской и Курганской областях установлено более 10 тысяч “Умных домофонов” компании “Интерсвязь”, из которых более тысячи — устройства собственной разработки. Первые экземпляры таких панелей были выпущены летом 2021 года. Также уральским ноу-хау пользуются жители Республики Дагестан, Дальнего Востока, Красноярского края, Ивановской, Кемеровской и Смоленской областей, Казахстана, Беларуси и Украины, а также стран дальнего зарубежья.

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