Сироты в Челябинской области получили промерзающие насквозь и полные плесени квартиры

Фото: прокуратура Челябинской области

В Верхнеуральском районе в суд передали уголовное дело сотрудницы районной администрации. Начальника управления имуществом и земельными отношениями обвиняют в превышении полномочий. Уголовное дело возбудили из-за квартир, которые получили бывшие воспитанники детдомов.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, квартиры оказались непригодны для проживания.

На фотографиях из помещений, которые предоставили сиротам, видно, что стены промерзают насквозь. Из-за сырости появилось большое количество плесени.

По версии следствия, 44 квартиры для детей-сирот приобрели по решению чиновницы с 2013 по 2016 год. Жилье не соответствовало строительно-техническим и противопожарным нормам. Из-за покупки квартир муниципальный бюджет потерял 27,8 млн рублей.

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