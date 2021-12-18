На Южном Урале создадут комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании координационного совета по экологии обратил внимание на ситуацию со свалками в регионе. Он отметил, что в последнее время возрос объем строительного мусора, и поручил минэкологии проконтролировать разработку проектов по рекультивации полигонов для отходов в муниципалитетах среднего звена — Златоусте, Карталах, Троицке, Верхнем Уфалее.

— Не успели мы подметить, что кроме свалок в крупных южноуральских городах неплохо было бы заняться и периферией тоже, как поступило соответствующее распоряжение губернатора. Очевидно, выбор сделан с учетом первоочередных потребностей городов, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — Обозначен срок готовности документов — это 1 июня 2022 года. Тем же летом на старте окажется рекультивация магнитогорской свалки, которую будут проводить по образу и подобию челябинской, а она, что уже многократно повторялось чиновниками, признана состоявшейся и предложена к тиражированию по стране.