Южный Урал в лидерах по темпам строительства жилья

Челябинская область вырвалась в лидеры по строительству жилья на Урале. Аудиторы подтвердили, что к декабрю в нашем регионе было введено 99,7% от плана. Амбициозная цель, поставленная местным правительством, оказалась выполнимой, отмечает телеграм-канал о жизни региона «Челябушка». По сравнению с 2020 годом, несмотря на кризис и пандемию, удалось нарастить темпы на 26,5%.

— На фоне других субъектов УрФО Челябинская область выгодно отличается. Если ближайшим соседям — Свердловской и Курганской областям — до победного конца не хватает каких-то 3-5%, то в «тюменской матрешке» отставание по возведению жилых домов более существенное, — продолжают авторы паблика. — Во-первых, строительная отрасль справляется благодаря привлечению федеральных средств по программе «Стимул». Во-вторых, сохранена дотация на переселение из аварийного фонда. Плюс — власти помогают в завершении объектов по долевым договорам. Играет роль и льготная ипотека, на которую есть устойчивый спрос у покупателей.