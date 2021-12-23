Экоактивисты арендовали старинный особняк в Челябинске и думают, что с ним делать

Особняк два года назад отремонтировали добровольцы Фото: Андрей АБРАМОВ

Общественная организация Go Geen Center арендовала дом купца Рябинина — старинное здание на улице Каслинской в Челябинске. Дом признан объектом культурного наследия.

Как сообщает hornews.com, организация экоактивистов раньше арендовала помещение по соседству. А после того, как у купеческого дома сменился владелец, взяла в аренду и его.

Экоактивист Дмитрий Закарлюкин рассказал, что исторический облик здания постараются сохранить и даже подчеркнуть. Для чего будут использовать купеческий особняк, пока не определили. Горожанам предложили делиться идеями. Предложений поступило множество. Среди них открытие книжного магазина, мастерской скульпторов, театральной студии, выставочной площадки.

— В остальном мы однозначно дадим площадке социокультурное развитие, больше творческой направленности, — пообещал Дмитрий Закарлюкин. Он уточнил, что в планах — благоустройство территории возле особняка. Сейчас рядом со зданием не хватает деревьев и удобного пространства для пешеходов.

Дом купца Рябинина построен до 1885 года (точная дата неизвестна). С 2010 года объект культурного наследия находится в частных руках. В 2019 году фасад исторического здания реконструировали волонтеры движения ТомСойерФест.

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