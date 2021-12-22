Стало известно, как в Челябинске будут наводить порядок на рынке маршруток

В южноуральском Миндортрансе пообещали предотвратить «маршрутные бунты» в период транспортной реформы. Для этого оптимизацию проведут в несколько этапов, рассказал замминистра Александр Егоров. Предварительно специалистами был изучен опыт других городов. Коллапса, подобного новокузнецкому, не допустят. Как сообщает паблик «Челябушка», заработать реформа должна с 1 января.

Не секрет, что в Челябинске слишком много маршруток и пока на этом рынке творится хаос. В ведомстве признали, что система по большей части действует неэффективно, некоторые маршруты неуправляемые, невозможно нормально контролировать расписание, экономика непрозрачная.

— До 2024 года власти собираются сделать маршрутное направление белым, поставить в машинах валидаторы, датчики пассажиропотока и перевести их на единый тариф. Сотрудничать будут с сильными игроками, готовыми меняться, а тем, кто лишь продает маршрутные карты — откажут, — пишут авторы телеграм-канала. — То есть, полностью от маршруток мы все же не избавимся, их просто сократят в четыре раза и обновят подвижной состав.