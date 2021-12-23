В Челябинске сотрудница полиции задержала преступника за серию изнасилований, совершенных девять лет назад

Задержанным оказался без определенного места жительства 55-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали насильника, совершившего девять лет назад серию преступлений против половой неприкосновенности. Он также угрожал ножом своим жертвам и забирал у них деньги и украшения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленником оказался без определенного места жительства 55-летний мужчина.

— Оперативником управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в результате проведенного личного сыска задержан подозреваемый в совершенных в 2012-м году на территории Сосновского и Красноармейского районов преступлениях против половой неприкосновенности, сопряженных с разбоями. Его причастность подтверждена результатами проведенной ДНК-экспертизы, — сообщили в ведомстве.

По данным источника КП-Челябинск в правоохранительных органах, задержание злоумышленника проводила сотрудница полиции.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражи и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Сейчас он находится под стражей.

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