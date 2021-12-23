В Челябинске уничтожат более 5 тонн зараженного винограда из Узбекистана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске уничтожат более 5 тонн винограда, привезенного из Узбекистана. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, ягоды не прошли фитосанитарный контроль, так они были заражены повиликой.

— Повилика относится к растениям-паразитам, единственный метод борьбы с ней является уничтожение всей растительной продукции, которая была заражена опасным сорняком, – сообщили в пресс-службе.

Поставщик винограда получил предписание и принял решение уничтожить плоды массой 5,7 тонн. За текущий месяц это уже второй случай, когда в партии винограда из этой страны нашли повилику, тогда было ликвидировано 9,4 тонны ягод.

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