В Челябинской области будут судить отчима за убийство десятимесячной девочки

Инцидент произошел в деревне Яринка, где проживает около 500 человек. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области передали в суд материалы уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Уйского района, который забил до смерти десятимесячную девочку. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление произошло 10 сентября в одном из домов деревни Яринка. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары десятимесячной девочке, в результате чего младенец скончался. После этого мужчина спрятал тело в погребе и скрылся. Мертвого ребенка нашли только через два дня.

Во время расследования выяснилось, что отчим до убийства не раз избивал младенца. У прокуратуры возникли вопросы к органам опеки, которые работали с этой семьей. После проверки было возбуждено еще одно уголовное дело, но в отношении должностных лиц соцслужб. По данным следствия, они допустили халатность, не осуществляя должным образом надзор за семьей, где жил ребенок.

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