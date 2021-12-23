«Трактор» в Челябинске с крупным счетом выиграл у «Северстали»

"Трактор" в Челябинске 23 декабря выиграл у "Северстали" - 6:1. Фото ХК "Трактор".

После недавнего крупного поражения в Казани от «Ак Барса» (1:5) болельщики ждали от «медведей» только победы. И черно-белые сегодня 23 декабря не подвели, выиграв в Челябинске у гостей из Череповца с большой разницей в счете — 6:1.

До начала второго периода счет на табло был 1:1. Первую шайбу в стартовом отрезке матча забросил Виталий Кравцов, но гости сравняли счет. После забивали только игроки «Трактора», поочередно — Никита Тертышный, Владимир Ткачесв Тему Пулккинен, Томаш Гика и Игорь Исаев (это его первая шайба в этом сезоне).

25 декабря на матче с казахстанским «Барысом» пройдет празднование дня рождения «Трактора». Организаторы уже сообщили, что Трактор» выйдет на лед в форме с памятной цифрой, выполненной в бирюзовом цвете. Зрителей ждет предматчевое шоу и презентация проморолика, собранного из уникальных архивных кадров и сюжетов о «Тракторе» от болельщиков клуба.

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