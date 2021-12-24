Гигантскую нелегальную свалку опасных отходов обнаружили в Челябинске

Жители не раз жаловались на свалку. Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

В Челябинске вырастает новая свалка. Жители рассказали, что на участок от улицы Линейной (строения 86-89) до улицы Водосточной, 61, регулярно приезжают грузовые автомобили, из которых выгружают мусор в огромных объемах.

Утеплитель, пластик, бутыли из-под воды, промышленная упаковка, деревянные паллеты и лом ЖБИ — сваливаются в гору. А затем отходы разравнивают спецтехникой. Свадка оказалось, естественно, нелегальной. Представители регионального отделения Народного фронта уже обратились в министерство экологии области, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. По мнению активистов, речь может идти о реальной экологической угрозе.

Мусор привозят грузовиками. Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

На месте активисты-общественники убедились в том, что опасения жителей подтвердились. Эксперты Народного фронта предположили, что таким образом нарушители пытаются скрыть незаконную деятельность либо кто-то выполняет отсыпку новой территории. Рядом с нелегальной свалкой располагается несколько производственных предприятий. Также рядом ведутся работы по строительству нового микрорайона в поселке Чурилово. Общественники попросили надзорные органы проверить все версии, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Рядом со свалкой несколько предприятий и стройка. Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

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