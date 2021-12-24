Отмена занятий в школах Челябинска 24 декабря 2021: в комитете определились, разрешать ли уроки в мороз

В Челябинск пришли морозы, но детей этим не напугать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в связи с понижением температуры решили не отменять занятий в школах. Об этом сообщили в ЕДДС.

— Комитетом по делам образования принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме, — оповестили в службе.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня ночью температура опустилась до -24 градусов. Днем ожидается минус 18 градусов. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с.

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