Трое челябинцев изготавливали фальшивую водку на автомойке

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске прекратили работу подпольного цеха по изготовлению фальшивых алкогольных напитков. Производство организовали 34-летняя женщина и двое 21-летних мужчин. Поддельную водку они изготавливали в арендованном помещении автомойки в Курчатовском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на автомойке изъяли более 1,6 тыс. бутылок водки с различными наименованиями на этикетках, более тонны спирта и оборудование для производства алкогольных напитков.

— Фальсифицированное спиртное распространялось через небольшие розничные магазины областного центра и близлежащих населенных пунктов, — рассказали в полиции.

Изъятый спирт передали на экспертизу, чтобы выяснить, как его изготовили и опасен ли он для здоровья потребителей.

Сейчас все трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В их отношении возбудили уголовное дело о производстве хранении и сбыте немаркированной продукции группой лиц по предварительному сговору. Челябинцам грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Напомним, осенью в нескольких российских регионах, в том числе в Курганской и Свердловской областях произошли массовые отравления алкоголем. Умерли десятки человек. В причастности к одному из трагических случаев заподозрили челябинских предпринимателей.

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