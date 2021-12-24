Сбер открыл офис будущего в Челябинске

В центре Челябинска открылся офис нового формата. Для жителей города создано особенное пространство с открытой безбарьерной средой, кофе, сенсорными банкоматами и примерочными.

В офисе полностью обновлено пространство. Для сотрудников организованы открытые рабочие зоны, а для клиентов – удобные места в зале. Здесь можно провести встречу, выпить кофе и воспользоваться услугами экосистемы Сбера – вызвать такси, заказать еду, купить билет в кино. Пока родители заняты делами, дети могут отвлечься в игровой зоне.

Обслуживают клиентов сотрудники теперь не только с помощью стационарных компьютеров, но и планшетов. Благодаря этому менеджер Сбера стал мобильным и получил возможность общаться с гостями в любой точке офисного пространства. Клиенты могут быстро оформить любой банковский продукт – от полиса ОСАГО до потребительского кредита. Подчеркивает дружелюбное отношение к каждому посетителю новая форма сотрудников – требований к строгому дресс-коду нет, допустимы джинсы и футболки.

Кроме того, клиенты смогут оформить посылки в СберЛогистике и получить товары, которые они заказали в СберМегаМаркете – в офисе есть постаматы для получения посылок. Для удобства клиентов организована примерочная.

В одной из зон офиса установлены сенсорные банкоматы, разработанные специально для Сбера. Они оснащены функцией снятия наличных средств с помощью биометрии и голоса – для операций не понадобится карта или паспорт.

Офис нового формата открыт на Свердловском проспекте, 88. Постепенно и другие офисы Сбера будут модернизированы.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Это офис совершенно нового формата – подобной концепции ещё не было. В одном пространстве мы объединили множество сервисов экосистемы Сбера. Посетить офис можно не только для того, чтобы совершить финансовые операции. Здесь вы можете за чашкой кофе в комфортных условиях решить самые разные задачи – от оплаты коммунальных услуг или оформления страховки до покупки фильма или примерки одежды, которую вы заказали на СберМегаМаркете».