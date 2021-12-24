Организации, занятые в вывозе ТКО, готовятся к ударной работе в затяжные январские выходные

Фото: ЦКС

Период с 31.12.2021 по 09.01.2022 для организаций, которые заняты в сфере вывоза бытового мусора, будет рабочим. В обслуживании контейнерных площадок в зоне обслуживания регионального оператора ЦКС будет задействовано более 326 сотрудников компаний-перевозчиков ТКО и регионального оператора. На маршруты в трех кластерах (Челябинском, Магнитогорском и Карабашском) выйдет более 163 мусоровозов (в Челябинском кластере будут работать 94 единицы техники, в Карабашском кластере - 32, в Магнитогорском - 37). При необходимости будет задействована техника из резерва. Вывоз отходов будет осуществляться в соответствии с графиком.

Традиционно в затяжные январские выходные люди больше проводят времени дома. И на контейнерных площадках скапливается больше мусора. В связи с чем своевременный вывоз отходов во многом определяет комфортное состояние территорий дворов.

Центр коммунального сервиса направил в администрации городов и районов уведомительные письма с графиками работы и контактными данными ответственных за контроль вывоза ТКО специалистов.

Администрации, в свою очередь, уведомили управляющие жилым фондом организации о необходимости обеспечить проезд к контейнерным площадкам для мусоровозов (своевременная уборка снега, информирование жителей о недопустимости парковки машин возле баков, либо в узких дворовых проездах).

В период с 31.12.2021 по 09.01.2022 будет работать диспетчерская службы ЦКС. Ее специалистам жители региона смогут передать информацию о переполнении контейнеров.

Диспетчерская служба в Челябинском, Магнитогорском, Карабашском кластерах + 7 (351) 200 33 83, добавочный номер 7118, Прием телефонных обращений будет вестись ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, 4,5 и 6 января с 9:00 до 17:00 будет работать call-центр регионального оператора. К специалистам можно обратиться по номеру телефона +7 (351) 200 33 83.

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