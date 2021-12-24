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Общество24 декабря 2021 5:13

В Челябинске запустят автобус в поселок Стройкомбинат

Маршрут автобуса №43 станет значительно длиннее
Елена КОЛЧИНА
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Автобусы начнут курсировать по новому маршруту с января 2022 года

Автобусы начнут курсировать по новому маршруту с января 2022 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 января изменят маршрут автобуса №43. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Сейчас конечная остановка маршрута находится в Першино. Но с начала 2022 года автобус будет проезжать значительно дальше. Он двинется по улицам Черкасская, Свердловский тракт и Матросова до поселка Стройкомбинат. При этом сохранятся все уже существующие остановки маршрута, в том числе автобус продолжит заезжать в Старое Першино.

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

По графику, интервал между прибытием автобусов №43 к остановкам должен составлять 30 минут.

Первый рейс будет отправляться с конечных остановок («ЧМК» и «Стройкомбинат») в 6:35, а последний — в 21:30. Расписание движения будет одинаковым в будни и выходные дни.

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