Tele2 открывает салоны нового формата в Челябинске и Миассе

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Инновационная концепция новых салонов опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервис, ассортимент и коммуникации.

Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала коммуникацию с посетителем, задействовав современные технологии, что позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис.

Идейное наполнение салона заключено в создании открытого пространства, которое включает в себя современное оборудование и цифровые решения. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшн, которая исключает всевозможные барьеры между оператором и посетителям.

24 декабря состоится праздничное открытие первого салона digital-формата в Миассе на ул. Автозаводцев, 65, а 29 декабря откроются салоны в Миассе на ул. Автозаводцев, 23 и в Челябинске на Комсомольском проспекте, 34. Гостей праздника ждут развлечения, подарки и ароматный кофе.

По информации от пресс-службы Tele2