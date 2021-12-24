Тарифы на услугу по обращению с ТКО с 1 января не изменятся

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Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Челябинской области с 1 января не поменяется. Корректировки произойдут в июле следующего года в пределах четырех процентов (на величину индекса изменения размера платы коммунальных услуг), как того требует федеральное законодательство. Это произойдет за счет утверждения льготных тарифов для населения. Средства же, которые недополучат региональные операторы (а таких компаний в Челябинской области три) будут компенсированы организациям за счет субсидий из бюджета региона.

Бюджетные компенсации компаниям, занятым в сфере обращения с ТКО, — вынужденная мера, связанная с погрешностями территориальной схемы обращения с отходами, принятой еще в 2018 году. Реформа сферы обращения с ТКО тогда только стартовала, и тот документ просто не мог быть совершенным. Ведь опыта системного регулирования отрасли просто не существовало: не было отвечающих духу времени нормативных документов, которые регулировали сферу. Что и приводило к перекосам и нестыковкам. Так было не только в Челябинской области, но и во многих других регионах России.

Отметим, что в зоне ответственности регоператора ЦКС согласно той терсхемы было всего 12 тысяч контейнерных площадок, по факту отходы вывозились почти с 20 тысяч локаций. Объем образования отходов также не был корректно отражен в документе. В терсхеме отсутствовали и данные по расстояниям, которые должны были преодолевать мусоровозы подрядчиков регионального оператора.

«То, что было в Челябинском и Карабашском кластерах до 2019 года, а в Магнитогорском кластере до 2017 года, надо забыть как страшный сон. Организации, которые тогда занимались вывозом мусора не предоставили корректную информацию для формирования территориальной схемы. Иногда они ей просто не обладали. Напомню, что до реформы сферы обращения с ТКО перевозчики сами определяли, где и как им возить отходы. В некоторых деревнях, поселках от мусора избавлялись, мягко скажем, не экологично. Он мог транспортироваться на тракторе до ближайшего оврага, потому что за вывоз никто не брался, а убирать было нужно», — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Отсутствие единого подхода привело к масштабным перекосам, которые тогда и легли в основу территориальной схемы. В силу отсутствия объективной фактической информации на 2019 год в Челябинской области были утверждены одни из самых низких тарифов в России. Тарифы утверждались методом экономически-обоснованных расчетов. Когда же региональные операторы начали оказывать услугу, стали появляться фактические данные об их деятельности. Эти сведения, в свою очередь, подтвердили несовершенство территориальной схемы.

«Работа в полях» показала, объективные расходы региональных операторов значительно превысили суммы, которые закладывались министерством тарифного регулирования региона в тариф на 2019 г. и 2020 г.

В настоящее время регулятор находится в непростой ситуации. С одной стороны, по закону при утверждении тарифа необходимо учесть затраты, фактически понесенные регоператорами, с другой стороны, опять же по закону, нельзя допустить резкого роста платы за коммунальную услугу для населения.

В связи с этим Правительством Челябинской области было принято решение о введении льготного тарифа для жителей региона. В 2021 году эта мера позволила частично компенсировать региональным операторам средства, недополученные в прошлые периоды. Также министерство тарифного регулирования имеет возможность применить механизм сглаживание тарифа. Его суть проста: регулятор утверждает заниженный уровень тарифа, гарантируя организациям компенсацию фактически понесенных расходов через тарифы в последующие периоды (годом позже, либо в течение нескольких последующих лет). В результате региональным операторам приходится привлекать заемные средства, чтобы покрыть издержки. Такой подход неоднократно применялся в сфере обращения ТКО.

Национальный проект «Экология» ставит амбициозные задачи. К 2030 году все коммунальные отходы должны направляться на сортировочные комплексы. Направлять на захоронение мусор без предварительной выборки из него годных к вторичному использованию фракций (бумаги и картона, пластиков, металла, стекла и других) будет запрещено. При этом на переработку должны направлять 50 % всех образующихся твердых коммунальных отходов. Чтобы достичь этих целей в регионе постепенно создается новая инфраструктура: строятся и вводятся в строй сортировочные комплексы, перерабатывающие вторичное сырье производства, предприятия по захоронению отходов. Затраты на возведение мощностей также закладываются в тариф.

Услуга по обращению с ТКО является комплексной. Она включает в себя: транспортирование, обработку ТКО, а также захоронение «хвостов» (мусора, который остается после извлечения из него вторичного сырья). Все эти мероприятия по умолчанию не могут быть дешевыми. Это объективная реальность, к осознанию которой приходят специалисты, которые на протяжении уже нескольких лет выстраивают системную работу в сфере обращения ТКО.

Вместе с тем, с 1 января изменения тарифов на услугу по обращению с ТКО для жителей региона не произойдет, это не предусмотрено законом. Изменение платы для граждан может произойти не раньше 1 июля 2022 года. Корректировка, будет в пределах четырех процентов.

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