В Челябинской области 539 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели более 143 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 539 новых случаев коронавруса. Накануне сообщали о 551 обнаруженном случае заболевания.
По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 143 271 южноуральца.
Сейчас коронавирусом болеют 3460 жителей Челябинской области.
За день от ковидной пневмонии умерли 28 человек.
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