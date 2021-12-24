В Челябинской области 539 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели более 143 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 539 новых случаев коронавруса. Накануне сообщали о 551 обнаруженном случае заболевания.

По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 143 271 южноуральца.

Сейчас коронавирусом болеют 3460 жителей Челябинской области.

За день от ковидной пневмонии умерли 28 человек.

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