Как справиться с предновогодним стрессом: отвечает эксперт

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Стараясь все успеть перед Новым годом, мы часто сталкиваемся с тревогой и стрессом, которые могут выражаться даже в физическом недомогании. Как справиться с предновогодней тревожностью? Как распознать признаки тревожности и усталости? – об этом рассказала Светлана Машкова, врач-инфекционист, к.м.н., медицинский директор ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону».

Как проявляется тревожность, помимо очевидных факторов?

Для тревожного состояния характерна прокрастинация, то есть откладывание дел на потом, на последний момент. Постепенно происходит накопление этих не сделанных дел, и, в дальнейшем ощущение ужаса от их количества и того, что ничего не будет выполнено в срок. При этом характерно отсутствие воли изменить ситуацию. Также появляется беспорядочность действий и перепады настроения, нередко развивается апатия.

Что касается физического дискомфорта, то могут встречаться расстройства сна, тремор, отсутствие аппетита или наоборот – регулярное переедание, так называемое «заедание стресса».

Какие продукты провоцируют тревожное состояние?

В такие моменты рекомендуется отказаться от продуктов, стимулирующих центральную нервную систему. Это, например, большое количество кофе и чая, энергетики, а также алкоголь и никотиносодержащая продукция.

Что поможет успокоиться?

Успокоиться поможет сокращение времени перед экранами гаджетов, неспешные прогулки, плаванье, теплая ванна, травяные успокоительные чаи. Также рекомендуется проверить уровень витаминов группы В и магния в организме. Уровень этих компонентов может существенно влиять на состояние нервной системы.

Есть ли группа риска – люди, которые наиболее подвержены тревожным состояниям?

Да, это люди, которые не соблюдают гигиену труда и отдыха, те, кто вместо отдыха, прогулок и сна «зависают» на полночи в гаджетах. Также, в группу риска попадают молодые родители с одним или несколькими маленькими детьми, и сами дети, которые могут не справиться с нагрузкой в виде большого количества репетиторов и «кружков».

Общие рекомендации: как справиться со стрессом и какие профилактические меры можно предпринять?

В идеале – желательно обратиться к врачу. Так с проблемой можно справиться быстрее и с меньшими затратами.

Для профилактики – полноценный сон, правильное питание, умеренные физические нагрузки, позитивные эмоции – общение с приятными людьми. Помимо этого, врачи отмечают положительное влияние на нервную систему контакт с животными, занятия живописью, лепкой, вязанием, макраме и всем, что действительно приятно и отвлекает от происходящего вокруг.

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