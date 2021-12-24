Поиски похищенного в Челябинске ребенка завершены

Фото: vk.com/parkoviy_74, предоставлено матерью мальчика

Похищенного накануне на северо-западе Челябинска ребенка обнаружили в городе Алапаевске в Свердловской области. Там мальчик находится с отцом и бабушкой. Об этом КП-Челябинск сообщила мать ребенка.

— Мы нашли ребенка, все хорошо. Сейчас мы с ним на связи, разговаривали по видео. Он сейчас в Алапаевске Свердловской области у отца и бабушки. Я его спрашивала, хочет ли он к маме и он сказал, что хочет. А так он веселится, настроение у него хорошее, все нормально, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мать мальчика.

Напомним, все произошло утром 23 декабря. По дороге в детский сад в районе «Парковый» мать с ребенком остановил ее бывший сожитель. Он попросил женщину успокоиться, после чего схватил сына, усадил в машину и уехал.

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