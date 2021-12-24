В Челябинской области машина упала с моста и опрокинулась

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Страшная авария произошла в 11:30 24 декабря в Агаповском районе. На дороге между Агаповкой и поселком Базарский с моста сорвался легковой автомобиль.

ВАЗ-21101 снес ограждение моста и упал в реку Гумбейка. При падении машина опрокинулась и практически переломилась пополам. Водитель погиб.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, за рулем был 23-летний мужчина, проживавший в Магнитогорске. Водительский стаж погибшего составлял 2 года, за последний год мужчину единожды ловили на нарушении правил движения.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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