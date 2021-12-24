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Происшествия24 декабря 2021 9:29

В Челябинской области заведующая столовой похитила 1,3 млн рублей из детских тарелок

Женщина «объедала» школьников на протяжении трех лет
Егор ПОБЕРЕЙ
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Сколько каши недоели дети из Фершампенуаза, прокуратура не уточняет.

Сколько каши недоели дети из Фершампенуаза, прокуратура не уточняет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области Нагайбакский районный суд признал заведующую столовой средней школы Фершампенуаза виновной в присвоении и растрате 1,3 млн рублей. Как выяснило следствие, с 2017 по 2020 год собранные с родителей деньги, которые должны были пойти на питание их детей, отправлялись в карман женщины.

— Факт совершения преступления выявлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В качестве наказания суд лишил женщину свободы на три года условно. Также ей был назначен испытательный срок на три года. Кроме того, в течение этого срока она не сможет занимать управляющие должности в государственных учреждениях. Потраченные деньги ей пришлось вернуть школе.

Ранее в Фершампенуазе возбудили уголовное дело о халатности чиновников. Они заключили контракт на проведение газопровода и до завершения объекта перевели 26 млн рублей на счет подрядчика.

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