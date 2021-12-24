В Челябинске потратят 2,6 млн рублей на отлов бродячих животных под видеонаблюдением

Договор предусматривает поимку сотен бездомных животных Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Челябинска определили подрядчика, который займется поимкой бездомных животных на территории города. Контракт получило ООО «Ремком». Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

Изначально за отлов животных в мэрии были готовы заплатить 3,9 млн рублей, но при торгах стоимость работ снизилась более чем на треть. За поимку одной собаки подрядчик в результате получит 4082 рубля.

Фирма обязана будет не только отлавливать животных без хозяев, но и отвозить их в приют для временного содержания, а после стерилизации доставлять обратно в место обитания. Сотрудникам предписано снимать на видео, как ловят и опускают животных. Контракт запрещает убивать или ранить собак, даже если они проявляют агрессию.

В договоре прописана также скорость реакции подрядчика на жалобы граждан. Если «Ремкому» сообщат о нападении бродячей собаки на человека или о животном, испытывающем физические страдания, подрядчик обязан будет забрать животное в приют в течение суток с момента приема заявки.

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