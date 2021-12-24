В Челябинске нереально потеплеет на 22 градуса

Если вы реагируете на изменения в погоде, готовьтесь к головной боли Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие три дня — с 25 по 27 декабря включительно — в Челябинске кардинально изменится температура. Синоптики обещают, что столбики термометров поднимутся на 22 градуса. Какой погоды ждать, рассказываем ниже.

По данным сервиса «Гисметео», в субботу в Челябинске ожидается минус 26 градусов. Именно до такого уровня в ночь с пятницы на выходной опустятся столбики термометров. При этом дневные показатели не особо отличаются: -21.

Во вторник уже будет ощутимое потепление: днем минус восемь, а ночью -20. И это при том, что максимальные порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, а еще весь день будет валить снег.

Выпадение осадков не прекратится и в понедельник, зато закончатся холода — хоть и ненадолго. По сравнению с субботой в первый рабочий день недели потеплеет на 22 градуса: днем будет всего минус четыре. И это за пять дней до Нового года!

Если вы не знаете, чем заняться в эти теплые предпраздничные выходные, предлагаем прокатиться на тюбингах и ватрушках. Также напоминаем, что в Челябинске работают крытые и открытые катки.

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