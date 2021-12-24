Санитарная авиация в Челябинской области совершила 219 вылетов за 2021 год

Фото: пресс-служба ГКБ № 6

Санитарная авиация в Челябинской области перевыполнила план по количеству вылетов за 2021 год. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

— Санитарная авиация является частью программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, — поделился Семенов. — В этом году план перевыполнен — проведено 219 вылетов.

В регионе есть два вертолета санитарной авиации, один базируется в Челябинске, а другой — в Магнитогорске. Они вылетают на помощь к тяжелым пациентам, чаще всего, получившим ожоги. Подробнее об этом КП-Челябинск рассказал гланый врач ГКБ № 6 Владимир Самохвалов.

— Раз в 2-3 дня прилетает вертолет, — уточнил Самохвалов. — Конечно, бывают промежутки побольше, но санавиация востребована. Привозят ожоговых больных со всей области. В ожоговом отделении работают уникальные специалисты. К нам приводят тяжелых больных, требующих реанимационного и оперативного лечения, а также детей. Среди детей много ожогов кипятком. Например, на днях поступил ребенок, которому нет двух лет, прокинул на себя кастрюлю с супом. Скоро Новый год, начнется пиротехника — самый горячий период для врачей.

Но иногда вылетают и к другим пациентам. В марте этого года санавиация доставила Олесю Воротовову из Магнитогорска в Челябинск. Как оказалось, у женщины обнаружили внематочную беременность на 30 неделе. Врачи провели операцию, и каким-то чудом ребенок родился абсолютно здоровым. Полную историю читайте в нашем материале.

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