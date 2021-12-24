Контактные зоопарки в Челябинской области с 2022 года могут оказаться вне закона

Бессрочную лицензию на работу получили только три организации в Челябинской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области большинство организаций, использующих животных в развлекательных целях, могут перейти на нелегальное положение. С 2022 года им необходима новая лицензия Россельхознадзора. Но до нового года осталась всего неделя, а разрешение на работу в регионе получили только Челябинский зоопарк, Магнитогорский цирк и Страусзоопарк.

Как сообщает «Уральский меридиан», в Челябинской области сейчас работают также публичный аквариум, приют для диких животных, питомник волков и несколько контактных зоопарков-выставок в торгово-развлекательных центрах. Все они пока не оформили необходимые документы. Чтобы получить лицензию, им необходимо подать заявление в Россельхознадзор, после этого сотрудники ведомства обследуют площадки и проверят, соблюдены ли все требования закона к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

С 2022 года фирмы, которые используют животных для развлечения клиентов, но не получили на это разрешение, будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тыс. рублей.

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