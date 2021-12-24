В последний понедельник года состоится зимний автопробег «Комсомольской правды» в Челябинске

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Сезонные автопробеги - это традиционные проекты «Комсомольской правды – Челябинск», которые освещаются не только на региональном, но и на федеральном уровне - в тематическом проекте «Отдых в России».

Суть автопробега в том, чтобы команда «Комсомольской правды» вместе с партнёрами отправилась по местам зимнего отдыха, тестировала на себе все активности и делилась эмоциями и впечатлениями с читателями, зрителями и слушателями ресурсов медиагруппы.

В этом году автомобильным партнёром зимнего автопробега выступила «Планета Авто».

На автомобилях Geely Atlas Pro (@geely_yug, #команда_G, #точка_g_geely), SKODA KODIAQ и Chery exeed поедет команда из 15 человек:

- 7 сотрудников медиагруппы «Комсомольская правда»,

- 2 сотрудника от компании LAVR - производителя автохимии и автокосметики,

- 3 сотрудника диагностического центра «МРТ-эксперт» (@clinic_expert_),

- и 3 представителя от «Планеты Авто».

Группа отправятся на один из самых популярных горнолыжных курортов Южного Урала – в «Солнечную долину» (@dolina.su #солнечнаядолина), которая в этом году объединилась с ГЛК «Завьялиха», чтобы предоставить любителям горнолыжного отдыха в Новом году возможность кататься на обоих курортах по единому ски-пассу.

А начнётся автопутешествие с двух локаций вблизи Челябинска. В отеле Smolinopark (@smolinoparkhotel) команда автопробега позавтракает, познакомится с новогодними предложениями отеля и прокатится на коньках на катке, организованном прямо на озере. В историческом парке «Гардарика» посетит 3 экскурсионные программы: «Древнерусский Новый Год», «Ночь перед рождеством» и «Новогодние приключения старшины Морозова».

Старт автопробега назначен на 7:00. Отправная точка - ДС «Юность». Следите за прямым эфиром автопробега на сайте и в соцсетях. Итоговый материал с подробным фото и видеорепортажем выйдет на chel.kp.ru.