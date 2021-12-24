Школьники Челябинской области почтили память бойцов Уральских лыжных батальонов, преодолев 30 км по снегу

В этом году традиционный переход «Преодоление» был посвящен бойцам Уральских лыжных батальонов. Фото: Виктория Розенберг

Катав-Ивановск, поселки Половинка и Совхозный, Юрюзань. В этом году традиционный переход «Преодоление» был посвящен бойцам Уральских лыжных батальонов, которые внесли значительный вклад в успешное контрнаступлении Красной Армии под Москвой. Напомним, что большая часть таких воинских подразделений формировалось именно на Южном Урале и в областном центре. С этим была связана и экипировка участников, стилизованная под маскировочные халаты бойцов лыжных батальонов.

По словам директора Регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» Антона Шарпилова, который возглавил переход, в поселке Половинка участники лыжного похода вручили памятную доску родственникам участника Великой Отечественной войны Жилова Никиты Яковлевича, который проживал здесь после возвращения с фронта. В поселке Совхозный прошел митинг возле мемориальной доски, посвященной землякам, которые в 1941-1945 воевали в рядах Красной Армии. Примечательно, что все, призванные с поселка добровольцы, выжили и вернулись домой.

Протяженность перехода по горно-заводской зоне Южного Урала, в котором участвовала, в основном, молодежь из разных уголков области, составила порядка 30 км.

Фото: Виктория Розенберг

В приветственном адресе от министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова была отмечена уникальность пробега:

— В этом году переход проводится на отдаленной от областного центра территории, и это — по-настоящему знаковое событие как для Катав-Ивановского района, так и для Центра «Авангард». Это значит, что километры, разделяющие всех нас, теперь не станут помехой для новых свершений, — отметил Александр Кузнецов.

Завершился пробег возле Мемориала Победы около Дворца Культуры города Юрюзань. Всем участникам были вручены свидетельства участников перехода.

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