Отмена занятий в школах Челябинска 25 декабря 2021: кому не нужно идти в школу

Никакие морозы не испортят новогоднего настроения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 25 декабря, из-за морозов в Челябинске отменили занятия с 1 по 4 классы первой и второй смены. Об этом сообщили в ЕДДС со ссылкой на соответствующее решение Комитета по делам образования города.

По данным челябинского Гидрометцентра в столице Южного Урала сегодня ожидается -17..-19, переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Ночью будет -21..-23.

В воскресенье начнет теплеть -9..-11, при этом порывы ветра будет достигать 15 м/с. В понедельник -7..-9.

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