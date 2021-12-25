В Челябинской области 80-летняя женщина замерзла насмерть, попав в метель

Женщину искали четыре дня Фото: Олег Укладов

Вчера, 24 декабря, около поселка Светлый недалеко от Магнитогорска обнаружили тело 80-летней женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете Челябинской области. Ее нашли в овраге, куда она упала, возвращаясь из поселка в городскую квартиру еще четыре дня назад.

— Вечером 20 декабря женщина возвращалась в город и попала в метель. С того времени ее искали, так как она успела позвонить родным и сообщить, что упала в овраг, — сообщили в СКР по Челябинской области. — По предварительным данным, смерть женщины наступила от обморожения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru