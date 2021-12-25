В Упрдор «Южный Урал» ответили на обвинения в плохом содержании трассы М-5, которое стало причиной ДТП

В ноябре на М-5 произошло несколько серьезных аварий, спровоцировавших серьезные заторы. Фото: vk.com/Трасса М5 Уфа - Челябинск, Дмитрий Малыгин

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» ответили на претензии общественников к содержанию трассы М-5. По мнению представителей Общероссийского народного фронта, подрядчик АО «УралАвтодор», получивший контракт на 2,6 млрд рублей, плохо выполняет свою работу. Именно поэтому на «дороге смерти» постоянные аварии и многокилометровые пробки.

В ОНФ рассказали, что их просто завалили обращениями автомобилисты. При этом мониторинг, который они провели, показал, что страшные аварии последнего месяца произошли тогда, когда еще не было сильных заморозков и метелей. Общественники предлагают применить к подрядчику жесткие санкции или даже вовсе расторгнуть контракт.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» ответили, что в ноябре ДТП на М-5 «с сопутствующими и неудовлетворительными дорожными условиями — не зафиксированы».

— Информация о том, что ДТП происходят из-за некачественного содержания дороги, не соответствует действительности, — прокомментировали в Упрдоре. — Осложняет движение по трассе в том числе неподготовленность тяжеловесных автомобилей к эксплуатации в зимний период.

В ведомстве отметили, что, учитывая общественный резонанс, контролируют содержание дороги подрядчиком АО «УралАвтоДор»:

— В случае нарушений условий госконтракта к подрядчику применяются меры в соответствии с контрактом и действующим законодательством.

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