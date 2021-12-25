Банк потребовал с 73-летней челябинки вернуть долг за умершего восемь лет назад сына

Пенсионерка обратилась за помощью к юристам. Фото: Юрист Курилин Вячеслав/vk.com

Банк «Русский стандарт» потребовал у 73-летней одинокой челябинки вернуть долг 150 тысяч рублей за кредит, который взял ее сын. Но сам мужчина умер восемь лет назад. Несмотря на срок исковой давности, банк выставил иск о взыскании долга.

— Мы обратились в суд, он согласился с необходимостью применения сроков исковой давности, — рассказал юрист Вячеслав Курилин.

Он объяснил, что кредитор имеет право требовать возврата долга в течение трех лет. В этом случае заемщик умер в 2013 году, а исковое требование банк выставлял в 2017 году.

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