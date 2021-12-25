«Пункт назначения» уже не тот: в Челябинске труба выпала из грузовика на проезжую часть

Фото: Подслушано Копейск / vk.com

В Челябинске на Копейском шоссе прямо посреди дороги из грузовика выпала огромная труба. Фотографией инцидента накануне поделились пользователи паблика «Подслушано Копейск».

Каким-то чудом в этот момент никто не ехал позади, поэтому труба рухнула на асфальт, а не на чей-то автомобиль. На шоссе образовалась пробка, но в ГИБДД информация о происшествии не поступала.

Пользователи социальных сетей не упустили возможности пошутить, увидев фотографию, так сильно напоминающую кадр из известного триллера:

— «Пункт назначения» уже не тот!

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