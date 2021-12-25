В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мяса петухов и ребрышек по-пекински

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске на продуктовый магазин завели дело из-за звуковой рекламы. Местное управление антимонопольной службы выяснила, что на многоквартирном доме по улице Плеханова магазин «Колхоз» разместил громкоговоритель, который вовсю вещает о продаваемых вкусностях.

Специалисты УФАС запротоколировали фразы про шейку по-итальянски, ребрышки по-пекински, окорок в чесночном соусе и даже мясо петухов. Такие аппетитные лозунги не устроили ведомство, поэтому магазину грозит наказание. Но дело не во фразах, а в том, что такая реклама уже полгода как запрещена.

— С 25 августа 2021 года запрещено распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, — уточнили в Челябинском УФАС.

При этом на Кировке уже много лет через громкоговорители что только не рекламируется: от предстоящих городских концертов до средства для потенции. Вероятно, там это делать можно, потому что громкоговорители закреплены на столбах, либо мы чего-то не понимаем и «это другое».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru