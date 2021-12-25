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Происшествия25 декабря 2021 8:53

Самолет, летевший из Челябинска в Краснодар, вернулся на взлетную полосу из-за неисправностей

Рейс в кубанскую столицу пришлось задержать
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет рейса Челябинск — Краснодар вернулся на взлетную полосу из-за технической неисправности. Об этом сообщает КП-Кубань. Воздушное судно вылетело из челябинского аэропорта сегодня утром, но у борта никак не закрывалась створка вспомогательной силовой установки. Это и стало причиной возврата на стоянку.

— Sukhoi Superjet вышел на рулежку в 03:50 утра из Челябинска, но капитан судна запросил разрешение о возврате на стоянку по технической причине — не закрывается створка вспомогательной силовой установки, — уточнили в аэропорту Челябинска.

Самолет починили и пассажиры благополучно отправились в Краснодар, правда, с задержкой в два с половиной часа.

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