В день рождения клуба «Трактор» в Челябинске выиграл у «Барыса» — 4:2

"Трактор" в свой день рождения переиграл "Барыс" - 4:2. Фото ХК "Трактор".

Сегодня, 25 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграл против «Барыса». До середины второго периода черно-белые забросили в ворота астанинцев три безответные шайбы. У челябинцев поочередно отличились Никита Тертышный и дважды легионер «Трактора» Лукаш Седлак. Однако, «Барыс» и не думал сдаваться — к началу третьего отрезка матча счет на табло уже обозначал минимальное преимущество «Трактора» — 3:2. Голами у госте отметились Берглунд и Сагадеев.

За две минуты до конца третьего периода «Барыс» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но это не помогло — гости получили четвертый гол в свои ворота. Результативным броском в пустые ворота отметился еще один легионер «Трактора» Тему Пулккинен. Итоговый счет матча 4:2 в пользу «Трактора».

Отмети, что этот матч проходил в рамках празднования дня рождения хоккейного клуба «Трактор». По этому случаю команда вышла на лед в яркой стилизованной форме

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