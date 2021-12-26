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Общество26 декабря 2021 4:19

В Челябинске запустили движение трамваев по Первой Пятилетки

Ограничения для автомобилистов продолжают действовать
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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В Челябинске продолжают менять трамвайные пути.

В Челябинске продолжают менять трамвайные пути.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске после масштабного ремонта запустили движение трамваев по Первой Пятилетки. Оно возобновлено на участке от трамвайного депо до улицы Горького.

Как сообщили в администрации Челябинска, трамваи будут следовать по своим маршрутам. При этом ограничения для легкового транспорта продолжает действовать.

Напомним, что переезд на пересечении улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской закрывали 17 декабря. На Первой Пятилетки можно проехать только в прямом направлении, а по улице Артиллерийской разрешили исключительно поворот направо. Работы продолжаются.

Маршруты трамваев:

N 5 «Завод Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК» N 8 «Завод Колющенко — Карла Маркса — Чистопольская» N 18 «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская» N 22 «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».

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