В Челябинске запустили движение трамваев по Первой Пятилетки

В Челябинске продолжают менять трамвайные пути. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске после масштабного ремонта запустили движение трамваев по Первой Пятилетки. Оно возобновлено на участке от трамвайного депо до улицы Горького.

Как сообщили в администрации Челябинска, трамваи будут следовать по своим маршрутам. При этом ограничения для легкового транспорта продолжает действовать.

Напомним, что переезд на пересечении улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской закрывали 17 декабря. На Первой Пятилетки можно проехать только в прямом направлении, а по улице Артиллерийской разрешили исключительно поворот направо. Работы продолжаются.

Маршруты трамваев:

N 5 «Завод Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК» N 8 «Завод Колющенко — Карла Маркса — Чистопольская» N 18 «ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская» N 22 «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».

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