Челябинские зоозащитники намерены добиваться наказания для матери школьницы-живодерки

Девочку поместили в центр временного содержания подростков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские зоозащитники намерены добиться ужесточения наказания для 13-летней живодерки и наказания для ее матери. Об этом «Комсомольской правде-Челябинск» сообщила Татьяна Фекличева.

25 декабря школьницу, которая расчленила котенка в микрорайоне «Академ Riverside» и оставила кровавое послание «I kill you», поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Там она проведет до 30 суток.

— Нас не устраивает такое наказание. Хотим обратиться в прокуратуру. Наказание должна понести и мать школьницы, — прокомментировала Татьяна Фекличева.

Зоозащитники проводят свое расследование и собирают факты о подростках, которые мучают животных. По их данным, 13-летняя школьница могла быть причастной и к другим преступлениям. К активистам попала запись, как девочка заходит в подъезд со щенком, которого недавно взяла с пристроя, а потом выходит без него. Собачку просто выбросили с высокого этажа, и она разбилась насмерть, упав под ноги прохожей.

Зоозащитники подозревают, что с животными жестоко обращались несколько учеников школы № 150. Сейчас эта информация проверяется.

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