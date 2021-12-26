В Челябинске машина снесла ограждение трамвайной остановки

Видео: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске на улице Горького легковушка снесла ограждение трамвайной остановки. Очевидцы сняли на видео, как машина буквально повисла на бордюре.

Авария произошла 25 декабря на трамвайной остановке «Улица Лермонтова» в сторону ТК «Башня». К счастью, водитель врезался в ограждение дальше места высадки пассажиров, поэтому никого не задел.

— Там едешь, как по стиральной доске, — объясняют другие водители.

Напомним, что в Челябинске начали отделять трамвайные пути от автомобильного движения бордюрами и специальными столбиками. Непривыкшие к этому водители стали буквально насаживать на них свои машины при разворотах.

Заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров привел доводы в пользу бордюров возле трамвайных путей.

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