В Челябинске в ДТП с такси пострадал пятилетний ребенок

За рулем двух машин оказались женщины. Фото: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/vk.com
В Челябинске в результате столкновения иномарки с машиной такси пострадал пятилетний ребенок. Авария произошла вечером, 25 декабря, в Металлургическом районе.
Hyundai, в салоне которого находился малыш, выезжал с второстепенной дороги и врезался в такси. За рулем автомобилей находились женщины. Как сообщили в ГИБДД, ребенка направили на амбулаторное лечение, а вот к водителю второй машины возникли вопросы. У 41-летней женщины были замечены признаки опьянения, однако от медосвидетельствования она отказалась.
— Женщину отстранили от управления транспортом. По факту ДТП проводится проверка, — добавили в Госавтоинспекции.
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