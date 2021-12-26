Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 декабря 2021 10:40

На Челябинскую область вслед за Башкирией надвигаются метели и сильный снегопад

В МЧС разослали предупреждения
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
К снегопаду добавится сильный ветер. Фото: Дмитрий Степанов

К снегопаду добавится сильный ветер. Фото: Дмитрий Степанов

ГУ МЧС по Челябинской области разослало предупреждения о надвигающейся непогоде. 27 декабря в регионе ожидается сильный снегопад и метели. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. При этом на дорогах может образовываться гололедица.

Непогода уже взяла в снежный плен водителей на трассе в Оренбургской области и Башкирии. В соседней республике на дороге встали 33 автомобиля. Некоторые участки на федеральных трассах пришлось перекрыть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru