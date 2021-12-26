На Челябинскую область вслед за Башкирией надвигаются метели и сильный снегопад

К снегопаду добавится сильный ветер. Фото: Дмитрий Степанов

ГУ МЧС по Челябинской области разослало предупреждения о надвигающейся непогоде. 27 декабря в регионе ожидается сильный снегопад и метели. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. При этом на дорогах может образовываться гололедица.

Непогода уже взяла в снежный плен водителей на трассе в Оренбургской области и Башкирии. В соседней республике на дороге встали 33 автомобиля. Некоторые участки на федеральных трассах пришлось перекрыть.

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