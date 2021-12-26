В Челябинской области из-за непогоды ввели ограничение движения на трассе М-5

На Челябинскую область надвигаются снегопад и сильный ветер. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области из-за непогоды ввели временное ограничение движения на трассе М-5. Речь идет об участке с 1548 км, где проходит граница с Башкирией до 1796 км — развязки на Чебаркуль.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Пока мера введена до 9.00 27 декабря, но не исключается, что она будет продлена. На понедельник МЧС уже разослало предупреждения о надвигающемся снегопаде и сильном ветре. В Башкирии уже закрыли движение, там из-за метелей произошло множество ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru