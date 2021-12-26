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Происшествия26 декабря 2021 14:17

В Челябинской области из-за непогоды ввели ограничение движения на трассе М-5

Дорогу закрыли от Чебаркуля до границы с Башкирией
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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На Челябинскую область надвигаются снегопад и сильный ветер.

На Челябинскую область надвигаются снегопад и сильный ветер.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области из-за непогоды ввели временное ограничение движения на трассе М-5. Речь идет об участке с 1548 км, где проходит граница с Башкирией до 1796 км — развязки на Чебаркуль.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Пока мера введена до 9.00 27 декабря, но не исключается, что она будет продлена. На понедельник МЧС уже разослало предупреждения о надвигающемся снегопаде и сильном ветре. В Башкирии уже закрыли движение, там из-за метелей произошло множество ДТП.

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