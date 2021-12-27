В Челябинской области сняли ограничения на проезд по трассе М-5

Движение по федеральной трассе возобновилось с 6:30
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области утром 27 декабря сняли ограничения движения на участке с 1548 до 1796 километра трассы М-5.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что с 6:30 проезд возобновлен для всех машин.
Движение по отрезку дороги между Ашой и развязкой возле Чебаркуля закрывали накануне для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков. Причиной стал надвигающийся снегопад. Из-за него ранее закрыли дорогу в соседнем с Челябинской областью Башкортостане. Там из-за плохой погоды случилось сразу несколько ДТП.
По прогнозу метеорологов, 27 декабря в Челябинской области может продолжиться сильный снегопад. Погоду ухудшит сильный, с порывами до 20 метров в секунду, ветер.
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