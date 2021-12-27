Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 4:01

В Магнитогорске загорелись два трамвая, спаслись 15 человек

Вспыхнул сначала один вагон, а потом – трамвай на соседних путях
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: На дорогах Магнитки/vk.com

Фото: На дорогах Магнитки/vk.com

В Магнитогорске 26 декабря случился пожар в общественном транспорте. На остановке «Полевая» на пересечении улиц Чкалова и Полевой загорелся трамвай 1б/Б. Пламя быстро перекинулось на встречный трамвай №1.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. Из трамваев успели самостоятельно выбраться 15 человек, детей среди пассажиров не было.

По подсчетам спасателей, пламя успело распространиться на 30 квадратных метров прежде, чем его потушили.

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в электропроводке двигателя. Это объясняет вспышки и громкий треск, на которые обратили внимание очевидцы происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru