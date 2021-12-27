В Магнитогорске загорелись два трамвая, спаслись 15 человек

Фото: На дорогах Магнитки/vk.com

В Магнитогорске 26 декабря случился пожар в общественном транспорте. На остановке «Полевая» на пересечении улиц Чкалова и Полевой загорелся трамвай 1б/Б. Пламя быстро перекинулось на встречный трамвай №1.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. Из трамваев успели самостоятельно выбраться 15 человек, детей среди пассажиров не было.

По подсчетам спасателей, пламя успело распространиться на 30 квадратных метров прежде, чем его потушили.

По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в электропроводке двигателя. Это объясняет вспышки и громкий треск, на которые обратили внимание очевидцы происшествия.

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