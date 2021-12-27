В Челябинской области в лагере рыбаков произошел взрыв

Зимняя рыбалка обернулась чрезвычайным происшествием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина пострадал при взрыве и пожаре на озере Увильды 25 декабря.

В конце недели группа челябинцев приехала на озеро, чтобы отметить день рождения одного из участников и половить рыбу. Горожане поставили палатки на льду в километре от берега. В одной из палаток находился газовый баллон. Он разгерметизировался, но рыбак не обратил на это внимания, разжигая горелку. Произошел взрыв. Очевидцы срочно вызвали спасателей, к озеру по тревоге выехали также врачи и полицейские.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, огонь моментально охватил синтетическую палатку. Находившегося внутри мужчину сумел вытащить брат. Другие рыбаки сбили пламя с одежды пострадавшего и сумели потушить палатку.

На мотобуксировщике мужчину отвезли на берег и передали врачам скорой помощи. У рыбака диагностировали ожоги рук и лица. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, но от госпитализации он отказался.

Это не первое с начала зимы происшествие на озере Увильды, связанное с неаккуратным использованием газовой горелки. Неделю назад на водоеме погиб 64-летний рыбак. Его тело нашли в закрытой палатке рядом с опустевшим газовым баллоном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru